Bilhete Postal

Portugal, País pobre, com cada vez mais pobres, e com muita gente condenada à pobreza, geração atrás de geração. Onde as casas não têm condições, nem sequer para proteger as pessoas do frio.Se uma em cada seis das nossas habitações não tem qualidade suficiente para dar guarida a quem as ocupa, que sentido faz estarmos a debater o papel da energia na guerra da Rússia contra a Europa?Se o frio é um dado adquirido, uma inevitabilidade da vida, o problema é independente do preço da energia, que se limita a agravar as deficiências estruturais das nossas cidades. É um facto relevante a reentrada do problema da pobreza no espaço público, precisamente na antecâmara do debate sobre o Orçamento do Estado, que pouco ou nada tem falado sobre o assunto.O ‘tsunami’ de pobreza que se aproxima vai exigir mudanças profundas nas políticas de combate ao fenómeno.