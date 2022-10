Bilhete Postal

Com a perda de relevância e fruto do lunático afastamento da Europa, hoje em dia pouco ligamos ao que se passa em Inglaterra. Mas convém olharmos para a vida política de Londres. Em pouco mais de um mês, a primeira-ministra Truss, eleita para acabar com os desmandos de Boris Johnson, transformou-se numa autêntica ‘zombie’, uma morta-viva da política.Ao baixar impostos para os mais ricos lançou o país numa tal tormenta financeira, com juros a disparar e a libra a cair, que teve de travar a fundo, sacrificar o ministro das Finanças e mudar tudo o que tinha dito. Agora, reconheceu que errou e pediu desculpa, num processo de autêntico ‘striptease’ político que é um dos espetáculos mais degradantes do Ocidente nas últimas décadas.Com este "perdoem-me, britânicos", não tem qualquer viabilidade no poder. E assim se prova que a falta de preparação dos políticos não é um fenómeno exclusivo dos pobres países do Sul...