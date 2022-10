Bilhete Postal

Hoje é o dia. Os 125 euros de ajuda do Estado começam a chegar às contas dos portugueses. É uma migalha, mas é uma forma de reduzir o sofrimento. Podemos apenas apontar uma eventual má avaliação de quem pode receber - quem ganha menos deveria ter ajuda superior à que vai ter.Quer nos 125 euros quer nos 50 euros por cada filho há um erro na graduação da lente pela qual o Estado decidiu olhar para as dificuldades financeiras dos cidadãos. Mas o dinheiro vai chegar a partir de hoje, e isso merece elogio. Por uma curiosa coincidência, a Câmara de Lisboa deve, também hoje, colocar em marcha um plano de assistência médica aos idosos do concelho.Se a ideia de Moedas vingar, basta 1 milhão e meio de euros para que mais de 100 mil pessoas acima dos 65 anos tenham direito a teleconsultas e a médicos ao domicílio. O papel das autarquias vai ser essencial nesta difícil fase da vida coletiva.