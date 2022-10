Bilhete Postal

Se a ascensão e a queda de Liz Truss são uma espécie de sátira do mundo moderno, a continuação da história pode tornar-se numa autêntica comédia do absurdo.Sátira: a subida ao poder, transformada num conto de fadas, uma governante logo apelidada de dama de ferro, mas que cai rapidamente em desgraça com súbita descida aos infernos devido a políticas erradas, desculpas incoerentes e um generalizado sentimento de vergonha alheia com a prestação no Parlamento. Agora, a fase da comédia do absurdo: a hipótese de Boris Johnson regressar parece quase uma piada.Não se sabe se nesse caso voltariam as festas, as gaffes, o cabelo desgrenhado, a falta de sentido de Estado. Os conservadores, aterrados com a possibilidade de se sujeitarem ao voto popular que os irá varrer do mapa, podem agarrar-se a qualquer destroço. O fim do reinado de Isabel II confronta-se com um inesperado vazio moral.