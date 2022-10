Bilhete Postal

Ter oposição faz bem a qualquer Governo. É o mínimo que se pode dizer sobre a situação política nacional dos últimos meses. O conjunto de erros e gaffes atirou o PS às cordas. O aumento da acutilância do PSD acentuou a ideia de um executivo em perda. A inflação, a crise económica e a guerra fizeram o resto.Apertados por este conjunto de dificuldades e de críticas, Costa e a sua equipa aproveitaram o Orçamento do Estado para darem boa nota das contas públicas, juntaram-lhe o pagamento dos apoios contra a inflação, que provocou uma chuva de transferências de 125 euros sobre a população, mais um acordo de Concertação Social, aumentos para a Função Pública com o apoio dos sindicatos, e assim retomaram a iniciativa política. Muito se tem falado da batalha do inverno por causa da Ucrânia.Para já, a única certeza é que este está a ser um outono em grande para Costa e a sua equipa.