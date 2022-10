Bilhete Postal

À beira do precipício, o Partido Conservador decidiu dar um passo atrás. Evita assim a continuação da loucura coletiva que ameaçava transformar a Grã-Bretanha numa anedota global.Rishi Sunak, o homem que devia ter derrotado Liz Truss e que alertou para os perigos do plano económico da adversária, chega finalmente ao cargo de primeiro-ministro. No discurso de ontem, após ganhar a confiança do partido, deu novas provas de ser um homem rigoroso e um político sensato, ao agradecer a oportunidade de retribuir tudo o que o país lhe proporcionou.Sunak vai devolver dignidade e decência ao Reino Unido, e isso já não será pouco. Talvez não o consiga resgatar do abismo, porque o abismo chama-se ‘Brexit’ e Sunak não parece ter a determinação suficiente para reverter esse erro histórico. Talvez isso volte a ser tema se um dia vier a ser legitimado em eleições.