Bilhete Postal

A possibilidade de abastecer o centro da Europa a partir de Sines tem tudo para ser um desígnio estratégico para Portugal. Essa possibilidade foi sinalizada logo no dealbar da guerra. Os especialistas mais avisados desde logo calcularam em 3 a 4 anos a conclusão da obra.Faz sentido que o primeiro-ministro tenha batalhado por esse acordo com Espanha e França. Porém, aquilo que parecia uma vitória estratégica fundamental para o Estado português tem sido questionado pelo PSD - Paulo Rangel volta a explicar as razões, num texto publicado hoje, aqui no CM.A postura responsável que o maior partido da oposição tem tido obriga-nos a todos a levar a sério as críticas. Mas os portugueses ainda não perceberam bem qual é exatamente o ponto, para os sociais-democratas. É, por isso, essencial que o PSD explique o que considera estar em causa.