Bilhete Postal

Num Mundo com um altíssimo grau de incerteza, o exercício de planeamento que constitui o Orçamento do Estado é este ano ainda mais arriscado que o habitual. E a melhor prova de que se trata de um documento condenado à nascença veio da boca do próprio primeiro-ministro.Durante o debate parlamentar, Costa não se coibiu de desviar as atenções para a criação do imposto sobre lucros excessivos, aplicado às empresas de energia, mas também, disse o chefe de Governo, aos distribuidores alimentares. Uma causa popular a que o Governo lança mão, numa altura em que toda a classe política aguarda pela sondagem da Intercampus para saber qual o estado da nação (sai amanhã, aqui no CM).Mas com efeito prático controverso - o Estado arrecada, mas provavelmente as empresas vão repercutir nos preços os novos impostos, e o benefício para os consumidores pode ser nulo.