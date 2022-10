Bilhete Postal

Há mais vida além do défice, disse em tempos o Presidente Sampaio, quando a ministra Ferreira Leite tentava endireitar as contas do Estado. Era um tempo em que havia adversativas em Belém, e o reparo de Sampaio criou um enorme engulho ao governo de direita, mas equilibrou um pouco a balança do poder.Marcelo Rebelo de Sousa teve ontem um momento equiparável, ao fazer uma declaração que vai marcar a sua leitura do mundo, e da crise. Numa altura em que a inflação sobe, desenfreada, o Presidente diz que o galope da subida dos juros pode matar a economia, e assim secunda o Primeiro-Ministro, que na vèspera tinha criticado o Banco Central Europeu com o mesmo pretexto.Eis a nova cartilha para o governo português, partilhada por Belém: quando a recessão chegar, os portugueses já sabem quem devem culpar pela sua desgraça.