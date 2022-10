Bilhete Postal

O PS pediu o adiamento por um mês da votação da lei da eutanásia. Numa altura em que o Mundo deixou de estar para irresponsabilidades, e em que o sucesso do ministro Medina nas Finanças puxa, de novo, o PS para o centro, talvez esta decisão seja sinal de que as vozes mais radicais do partido do Governo voltam a ser confinadas a um canto da sala, onde devem estar.Legalizar a eutanásia num país envelhecido e com fortíssimo défice de apoio aos idosos e de cuidados paliativos é brincar com o fogo numa matéria sagrada como a vida. Estes riscos, morais e práticos, tornam altamente permeável aos abusos desumanos uma lei como esta, que a ala esquerda do PS engendrou.As declarações do líder parlamentar dos socialistas apontam apenas para um reforço de cautelas. Mas cabe aqui deixar um apelo a Brilhante Dias: faça jus ao seu bom senso e contribua para a morte assistida da lei da eutanásia.