Bilhete Postal

Da mesma forma que o fim da URSS matou o comunismo, o desastre de Truss, a breve, aniquilou a credibilidade do liberalismo económico. O liberalismo baseia-se num princípio básico e numa profissão de fé. O princípio básico é o corte dos impostos.A profissão de fé é que isso vai originar mais crescimento económico, o que acabará por gerar receitas que compensam o Fisco. E enquanto esse milagre da multiplicação dos pães não se concretiza, o Estado reduz as despesas, mesmo as sociais, e financia-se com dívida. Foi aqui, na dívida, que o liberalismo morreu (aliás, como, entre nós, o socratismo).Ora, tudo isto seria uma interessante discussão reservada à academia, não se desse o caso de Portugal ter um partido liberal forte, e que o barómetro do CM até dá como eventual parceiro de Governo à direita. Pelo que, entre nós, a análise à queda do liberalismo será seguramente grande tema de debate eleitoral nos próximos anos, impulsionado pelo PS.