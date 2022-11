Bilhete Postal

O silêncio de Bolsonaro podia ser um desafio ao Estado de direito e um perigo para a democracia. Os cortes de estradas no imenso país mostraram que há uma tropa-fandanga pronta para tudo.Mas todas as possibilidades de desestabilização esbarraram em dois fatores: o Mundo apressou-se a validar as eleições, e Lula foi particularmente feliz no discurso de vitória, ao conseguir fazer a síntese agregadora de todos os que votaram nos dois candidatos. E assim, Bolsonaro tinha de falar, sob pena de se transformar numa irrelevância.A palavra derrota ou os parabéns ao vencedor são impensáveis para um político como ele. Restava-lhe o que fez: sublinhar a força da nova direita que ele lidera, agradecer aos mais de 50 milhões de votantes que vão continuar à disposição, sublinhar o respeito pela constituição, e com tudo isto lançar já a pré-candidatura contra Lula, daqui por quatro anos.