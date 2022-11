Bilhete Postal

A sequência de reportagens que publicámos esta semana sobre a pobreza deixou-nos com um aperto no coração. Os repórteres do Correio da Manhã contaram histórias incríveis, de miséria, mas também de solidão, que é a outra face do mesmo drama.Histórias reais, como a daquele homem, Venâncio de seu nome, que passa os dias sozinho no casebre que habita no Trancoso, só com as visitas salvadoras, de longe em longe, da GNR ou das assistentes sociais.Ou o caso de Maria, de 73 anos, despejada de casa no Porto porque ficou sem dinheiro para pagar a renda, e que agora consegue em esforço sustentar um quarto. Gente que acaba a viver na rua, ou então nalgum improviso miserável, como aquele casal, anónimo, que se abriga numa caravana estacionada na rua, em Valongo, sem água, sem luz e sem casa de banho.Já aqui chamei a atenção para o ‘tsunami’ de pobreza que se aproxima. Convém estarmos de olhos bem abertos. É mesmo disso que se trata.