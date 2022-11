Bilhete Postal

Por circunstâncias várias, só agora analisei detalhadamente o conteúdo de uma entrevista do ministro da Cultura publicada no jornal ‘Público’ no final de outubro.Pedro Adão e Silva trouxe para o setor um peso político inédito na era Costa. Esse peso político vem da afinidade conhecida com o primeiro-ministro, e da densidade mediática do governante, ele próprio um intelectual com pensamento estruturado, como aliás resulta do conteúdo da conversa. Por que razão volto a esta entrevista? Porque não há uma única linha sobre a comunicação social nem sobre a RTP, áreas tuteladas por este ministro e que estão em profunda crise económica e identitária.O silêncio sobre a comunicação social é uma metáfora de um vazio político que cabe a Adão e Silva resolver, sob pena de ficar responsável pelo colapso de uma parte estruturante da democracia, como aliás o próprio chefe do Estado tem vindo a alertar.