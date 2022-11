Bilhete Postal

Fruto, em grande medida, da sua ação, Jerónimo de Sousa entrega um partido muito mais fragilizado. Quando a História política do pós-‘troika’ for feita, será a Jerónimo outorgada a autoria material da geringonça. Foi o líder do PCP que leu os resultados eleitorais e descobriu um Governo de esquerda onde parecia haver uma extraordinária e inesperada vitória de Passos Coelho.Com a célebre síntese "António Costa só não será primeiro-ministro se não quiser", o secretário-geral dos comunistas operou uma significativa recomposição do regime democrático, e colocou PCP e Bloco no arco de governação, como nessa época se dizia, precisamente para acantonar a esquerda numa espécie de gueto político. A conivência dos comunistas com o Governo do PS destruiu parte da razão de ser do PCP, que se viu reduzido nas autarquias e no Parlamento a um pequeno partido.Na despedida de Jerónimo, fica a faltar uma resposta: estará ele arrependido de ter colocado Costa no poder?