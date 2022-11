Bilhete Postal

É claro que se pode sempre considerar que Marcelo disse o que disse à ministra Abrunhosa unicamente para ajudar outra vez o Governo, e desviar as atenções da negociata dos 300 mil euros em Caminha, que envolve um secretário de Estado.Mas a ser assim não se compreenderia a reação do primeiro-ministro, ao tomar boa nota de que o Presidente tem os seus "momentos de maior criatividade", uma expressão que vai seguramente ficar para a História do semipresidencialismo português, e que marca o exato instante em que um chefe do Governo rechaça uma crítica presidencial, não com a concordância ou com a discordância em relação ao conteúdo, mas antes com a referência à imaginação do protagonista de Belém, assim menorizando o interlocutor.Montenegro, por estes dias, parece o único homem de Estado. Só ele sublinhou o essencial - Portugal não pode desperdiçar a oportunidade dos milhões da ‘bazuca’.