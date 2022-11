Bilhete Postal

Esta é a hora para calar as armas, congelar posições e gizar pequenos passos que possam ser tolerados pelos dois lados da guerra. Chegou a hora de também a Europa começar a falar de paz.n

Quase nove meses depois da invasão da Ucrânia, está na hora de falar de paz. A agressão da Rússia, a barbárie do exército de Moscovo e os recentes bombardeamentos indiscriminados sobre estruturas civis não deixam dúvidas sobre qual é o lado mau desta guerra.Além disso, a forma heroica como os ucranianos resistiram ficará para sempre como um feito assinalável na História do século XXI. Mas o prosseguimento da batalha continuará a fazer vítimas injustas e indefesas, entre os ucranianos, povo agredido, mas também entre os russos, subjugados por um regime indigno, e em todo o mundo, com o aumento da fome e da miséria. Neste momento, os ucranianos continuam a recuperar território.