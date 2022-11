Bilhete Postal

Se, como diz o professor Luís Tomé, comentador daque habitualmente nos ajuda a descodificar melhor a realidade, Putin congemina manter a guerra na Ucrânia até que Trump regresse ao poder, em Washington, as eleições americanas de ontem podem ser um enorme contributo para a paz.A esperança do autocrata russo esbarra na realidade - a onda republicana que iria levar Trump num andor até à Casa Branca, daqui por dois anos, manifestamente não aconteceu, e o impopular Joe Biden resistiu. Na verdade, à hora a que escrevo até pode obter uma vitória muito pouco habitual para um Presidente americano. Mesmo que não ganhe, perder por poucos é um enorme engulho para Trump.O poder russo aposta em desestabilizar o ocidente e destruí-lo por dentro, com um amigo da Rússia cravado no centro do império americano. Esperar por isso passou a ser incerto para o autocrata de Moscovo.