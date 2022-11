Bilhete Postal

O discurso de ataque à democracia, pondo em causa votações, contagens e todo o processo eleitoral, parece ter derrotado o projeto político de Trump, nos Estados Unidos.Isso era mais ou menos inevitável - se a sociedade americana continua a ser uma sociedade ocidental, o efeito de um discurso deste género só poderia ser a rejeição por parte de todo o eleitorado moderado do centro, que foge do radicalismo a sete pés.E, assim, os republicanos conseguiram um raro revés em eleições a meio do mandato do democrata Biden, ainda por cima um Presidente até agora impopular.São boas notícias para o Mundo, porque o pior que nos poderia acontecer seria o regresso ao poder de um político que faz perigar a própria democracia.A confirmação de que o Senado se mantém sob controlo dos democratas de Biden tem outra vantagem: retira parte das veleidades de Putin de conseguir dividir o Ocidente no apoio à Ucrânia.