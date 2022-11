A polícia terá muitos problemas, mas as redes sociais não são seguramente o principal. Fez bem a Procuradoria em abrir um inquérito, é equilibrada a posição do ministro da Administração Interna. O alarme social causado pelo escrutínio dos textos publicados na Internet por polícias e guardas justifica a prudência, porque maus elementos haverá em todas as profissões. Mas não nos deixemos embrutecer pelo ruído que sempre passa e por vezes falha o essencial.



É pena que a consciência de como é difícil ser polícia ou guarda entre nós não cause o mesmo alarme social. E os partidos que se apressaram a emitir um conjunto de comentários para alimentar as hordas do politicamente correto devem preocupar-se também com as condições de vida oferecidas aos jovens elementos das autoridades, com os salários que auferem ou as casas que lhes são proporcionadas quando começam a carreira longe da terra natal.

