Bilhete Postal

O pior que pode acontecer quando uma sociedade se confronta com a necessidade de resolver um problema grave é deixar crescer o sentimento de que não há nada a fazer. Ora, neste momento esse parece ser o sentimento geral no setor da saúde, incluindo entre os doentes. E só tende a agravar-se. A diretora-geral da saúde (a propósito, no vendaval de nomeações e de troca de estruturas, alguém se lembrou de Graça Freitas?), como sempre, foi quem, de forma mais transparente e ingénua, resumiu esse drama, com a frase que virou anedota, em que recomendava que os portugueses não adoecessem em agosto, à cautela, devido à sobrelotação dos hospitais e da falta de médicos nas férias.

O novo ministro entrou com ares de quem trazia força para dar a volta ao texto. O gás renovado está a extinguir-se ao ser confrontado com a realidade.

E agora?