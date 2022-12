Bilhete Postal

António Costa deu uma interessante entrevista à revista ‘Visão’, cujo conteúdo essencial noticiamos na página 25.O primeiro-ministro está no seu terreno de eleição sempre que a luta política aquece. Surge munido de uma série de sucessos como o crescimento do PIB, o défice ou o desemprego. Tem ainda a arma adicional da ajuda às famílias mais carenciadas, agora no Natal.Em síntese, de um lado, Costa vê sucessos, e do outro, fracassos e submissões da direita ao Chega. O ponto mais interessante da entrevista, porém, é a utilização do argumento da maioria absoluta como prova última da qualidade da governação.À generalidade das críticas, Costa contrapõe o fruto da recompensa eleitoral dada pelo povo, que prova, segundo ele, que o caminho seguido continua a estar certo.A maioria absoluta passou a ser a medida de todas as coisas.