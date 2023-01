À beira dos 44 anos, o Correio da Manhã rejuvenesce e reinventa-se. Temos a partir de hoje um novo desenho gráfico e uma nova arrumação das notícias e das secções, com reforço da imagem e da infografia.Fazemos este conjunto de afinações formais com o objetivo de tornar mais fácil e mais agradável a experiência de leitura. Queremos fazer um jornal mais bonito, mas com o jornalismo que todos os portugueses conhecem e em que a comunidade confia. Eis, precisamente, o que não vai mudar: a vitalidade do nosso jornalismo, a inquietação permanente.A próxima fronteira será uma profunda mudança na difusão digital das notícias, que manterá o nosso CM no principal carril do futuro, onde já circula com a preferência dos portugueses a CMTV, a televisão do Correio da Manhã. Somos CM: um jornal de todos os dias, a todas as horas, a todo o instante, e com todo o vasto futuro à nossa frente.