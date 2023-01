Tem sido um espetáculo triste o final de carreira de Cristiano Ronaldo, justamente considerado um dos melhores futebolistas de sempre. A entrevista dada a uma estrela de TV poucas semanas antes do Mundial fixou a imagem de um homem conflituoso, e queimou-lhe todas as hipóteses de voltar a jogar num clube principal da Europa.Depois, o comportamento de desrespeito para com o selecionador, no Qatar, no célebre episódio da “pressa para me tirares”, ficou sem um pedido de desculpas, uma atitude mais grave por se tratar de Fernando Santos, alguém que tudo fez para proteger o craque. Finalmente, a defesa do regime saudita roça o intolerável.A ser verdade que Cristiano Ronaldo vai ser principescamente remunerado para representar a candidatura à realização do Campeonato do Mundo de 2030 adversária de Portugal e Espanha, estamos perante uma traição que nenhuma fortuna poderá justificar. Ronaldo caminha para o fim da carreira, e julga-se acima de qualquer crítica. Esquece-se que o fim da carreira é uma parte essencial da imagem que vai deixar gravada na nossa memória coletiva. Ainda vai a tempo de corrigir esta decisão lamentável.