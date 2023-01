No meio da crise política e da magna questão da legislatura ser ou não cumprida na totalidade, têm passado despercebidos alguns temas relevantes para a comunidade, num silêncio entorpecedor que só os graves problemas de saúde nos hospitais ou as manifestações de professores conseguem interromper. É o caso, por exemplo, do desgoverno a que tem estado sujeita a RTP, uma empresa que tem como missão prestar serviço público, mas que na verdade não tem prestado nada, e que ainda por cima perde os favores do público, contrariando a sua própria razão de ser.A falta de ideias e o défice de pensamento estratégico têm-se unido a uma enorme instabilidade interna, com processos disciplinares incompreensíveis e com uma gestão um tanto ou quando errática, como hoje voltamos a dar notícia, na secção de Media. É uma pena que assim seja, porque os portugueses guardam boa memória dos tempos em que genuinamente gostavam da RTP. Só que essa RTP já não existe, e dela resta apenas a fatura pesada que todos os meses pagamos através da conta da luz, num fardo que se torna imoral por não ter contrapartida palpável.