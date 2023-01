Ainda é cedo para avaliar os efeitos duradouros da pandemia na educação. Uma geração inteira de alunos esteve praticamente dois anos sem aulas normais. Só quando chegarem à vida adulta e ao mercado de trabalho saberão quais as consequências para as suas vidas e para as suas profissões. Mesmo os jovens que tiveram o raro privilégio de aprender à distância com qualidade e com regularidade terão de lutar contra este handicap.Ora, depois das perturbações provocadas pela covid-19, e quando se imaginava que o ensino retomaria alguma normalidade, eis que volta a ser quebrada a saudável rotina da educação. O que se passa no setor começa a ser incompreensível para o português comum. Ensinar é uma nobre profissão. Essencial para o futuro da comunidade. Ao longo dos últimos anos, os docentes tiveram fortíssimas razões de queixa. Multiplicam-se as histórias reais de professores deslocados, afastados das famílias, obrigados a uma autêntica via sacra para cumprirem a sua missão.