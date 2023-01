Quando, nos últimos dois anos, um conjunto de acontecimentos nefastos percorreu o Mundo, da pandemia à guerra, o Ocidente receou que estivéssemos perante um retrocesso civilizacional. Os regimes autoritários pareciam ganhar espaço. E os sinais eram péssimos. Até a Europa civilizada adotou o pensamento do PC chinês no combate à Covid-19, com medidas antiliberais e restritivas da liberdade individual subsidiárias da estratégia original de Pequim.Depois, houve a invasão da Ucrânia, inicialmente destinada a ser uma guerra-relâmpago. Junte-se o crescimento de Trump na América, mais Bolsonaro e a febre brasileira, os protoditadores na União Europeia, como Órban, e eis que chegámos a recear pela democracia e pelos regimes livres, baseados no Estado de direito. Tão longe que tudo isso nos parece agora.A democracia, regime baseado nas vontades voluntariamente associadas de cidadãos livres, mostra a sua força. A liberdade está destinada a ganhar esta guerra conceptual que atravessa o Mundo. Porque livres somos mais fortes.