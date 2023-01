É certo que muita coisa tem corrido mal ao primeiro-ministro desde que orevelou a indemnização de 500 mil euros recebida por Alexandra Reis. Não creio, porém, que esteja mais próximo o fim de linha deste Governo nem de Costa. Pelo contrário: as afinações provocadas pela sucessão de crises podem fortalecer a maioria.Vejamos: grande parte dos problemas nasceu de erros de avaliação na formação de equipas. Permanece para mim um mistério a razão pela qual Carla Alves aceitou ir para o Governo. Acharia que ninguém reparava? Só a soberba do poder justifica tamanha cegueira. Ora, tudo o que se passou nestas 3 semanas é suscetível de aumentar a humildade, o escrutínio e a sensatez no PS. E Costa percebeu que não deve dar gás à sobranceria, sob pena de isso se virar contra si. É claro que o povo não liga a casos e casinhos, mas só se forem irrelevantes.