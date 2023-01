Bilhete Postal

Talvez o leitor tenha sentido o mesmo. Nada melhor do que um dérbi - um superdérbi, como ontem, certeiramente, lhe chamámos - para nos trazer de volta o gosto pelo futebol nacional, depois do festim dos sentidos que representou o campeonato do mundo de dezembro passado, cheio de grandes espetáculos, acima de todos o inesquecível duelo Messi-Mbappé da final.Desde esse domingo, em que o mago argentino arrebatou a taça encantada com um globo de ouro no topo, que todos os jogos portugueses nos serões televisivos sabiam a pouco, como se o futebol tivesse perdido o sabor - até, precisamente, ao dérbi da Luz, que trouxe de volta a emoção.Ficou claro que o Mundial no Qatar mudou o figurino de todas as competições. A paragem a meio pôs o conta-quilómetros a zero. As equipas transformaram-se a meio da caminhada, e isso é bem visível no grande Braga, que começou mais frágil e agora faz sonhar os minhotos, no Sporting, que nem parece ter acumulado 12 pontos de atraso, mas também no FC Porto, que alterna entre a goleada e o nulo contra 10, e sobretudo no Benfica, que se preparava para dominar a Liga e afinal vai ter de enfrentar os seus fantasmas. É como se a época tivesse começado outra vez.A partir do grande jogo de domingo, um espetáculo magnífico que volta a encantar os adeptos. Fica o elogio aos protagonistas (árbitro incluído).