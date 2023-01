Voltemos uma última vez ao célebre questionário para escolha dos governantes. Para mim, a coisa ainda não está clara. Trinta e seis perguntas colocadas a futuros ministros ou secretários de Estado, muito bem.Assumamos por um momento que é só para o futuro, apesar de isso constituir desde logo uma contradição em termos, porque facilmente se recolheria as respostas de quem já está nos ministérios. Então, no futuro, quantos ‘sins’ e quantos ‘nãos’ são admissíveis nas respostas ao questionário?São dúvidas legítimas, não esclarecidas, e que seguramente contribuem para a perceção geral de que estamos perante um pequeno truque para desviar a conversa das situações que têm sido reveladas nos últimos dias pelos jornalistas de investigação do Correio da Manhã.António Costa, no fundo, já explicou tudo: temos simplesmente de ser mais exigentes na escolha, disse o primeiro-ministro numa reunião do partido. Afinal é simples, não é?