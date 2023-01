Bilhete Postal

Christine Ourmières-Widener tem armas para se defender. Sabedora de que tem um emprego difícil - o pior do País, diz ela -, a presidente da comissão executiva da TAP guardou munições para o futuro.

Tem provas escritas, disse ela. A garantia soou quase como uma ameaça para quem a quiser ouvir. Tem provas escritas do acordo dado pelo secretário de Estado das Infraestruturas à indemnização de 500 mil euros pagos a Alexandra Reis, uma informação que, aliás, confirma a notícia do Correio da Manhã que provocou a demissão do ministro Pedro Nuno Santos.

O Governo teve conhecimento, e por escrito, sabe-se agora.

Pior: a líder da empresa de aviação partiu, naturalmente, do princípio de que tudo estava articulado com as finanças. O mais certo é a audição parlamentar de ontem ter traçado o destino da gestora, transformada numa espécie de bomba-relógio ao retardador.

Ao revelar que tem um prémio de gestão contratado em troca do sucesso do plano de reestruturação da empresa, Christine abriu um novo tabu que vai incendiar a política, perseguir a TAP, o ministério de Galamba e todo o Governo.

Um tabu que só se irá resolver quando o valor for divulgado, com todos os efeitos de choque que isso inevitavelmente provocará - além de ficar em aberto a dúvida, jamais desfeita, apesar das perguntas dos deputados, sobre se esse prémio também será devido em caso de despedimento.