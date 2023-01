Bilhete Postal

Ao fim de duas semanas de vida da nova imagem gráfica do Correio da Manhã é tempo de fazer um primeiro balanço. O CM ficou mais bonito, mais fácil de ler, mais arejado e mais atrativo, ou seja, o primeiro objetivo foi cumprido.Um jornal deve ser feito com uma permanente preocupação estética por parte de todos os profissionais que o produzem, de forma a proporcionar uma experiência agradável de leitura. É isso que está a acontecer. A mudança do design foi bem recebida e merece rasgados elogios de todos os quadrantes. O crescimento das vendas em todo o país já nos obrigou a aumentar as tiragens duas vezes em apenas 2 semanas.É fundamental dizer, também, que o novo rosto do jornal não alterou, nem alterará, a personalidade do nosso Correio da Manhã. As notícias mais relevantes para a comunidade, que damos todos os dias, provam que a alma de um jornal é essa junção indefinida de forma e de conteúdo. Somos hoje um jornal vivo, dinâmico, inquieto e em permanente sobressalto para comunicar com os nossos leitores, que não se coibiram, desde a primeira hora, de enviar mensagens com sugestões de melhoria e de correção, que lemos e analisamos sempre, com o máximo cuidado e respeito.A todos os que se deram ao trabalho de ajudar nesta tarefa de afinarmos diariamente o Correio da Manhã, estou agradecido do fundo do coração. Muito obrigado. Nunca deixem de o fazer.