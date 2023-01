Mais uma semana de algum sobressalto político para o Governo não poderia acabar sem um novo episódio na rocambolesca história da indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis.É uma daquelas revelações cinematográficas, que acontecem depois do desenlace da trama, mas que ajudam a explicar tudo o que aconteceu. Neste caso, com o aliciante de trazer contornos anedóticos. O caso é que a líder da transportadora aérea alertou no Parlamento, há dois dias, que tinha provas escritas de todo o processo.No fundo, é difícil imaginar um pagamento de meio milhão sem uma autorização expressa, por escrito, de quem de direito. Grave, porém, é nenhum dos governantes envolvidos se ter lembrado de nada até ao momento em que Christine decidiu refrescar a memória a todos. Que outros rastos escritos terá a CEO da TAP? À boa maneira das melhores histórias de suspense, esperam-se as cenas dos próximos capítulos.