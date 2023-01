Há um momento em que uma vaga sensação de urgência se impõe e nos leva a fazer algo extraordinário, muitas vezes num impulso que ignora causas e consequências. Talvez pela simples exigência de fazer o bem, quem sabe se pela certeza inequívoca de que ajudar o outro completa o ser humano.Não será unicamente com uma ignição indefinida que um pai enfrenta as chamas para salvar uma filha condenada à tragédia e isolada num sótão a arder. Todos os que somos pais conseguimos entender o que originou aquele momento de loucura benigna que levou Luís Filipe a lançar-se escada acima para salvar a sua bebé, órfã de mãe há dois meses, quando a menina estava cercada e sem possibilidades de se salvar.O filme desses instantes de vertigem está hoje nas centrais do nosso CM. É o retrato de um verdadeiro herói.