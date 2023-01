Bilhete Postal

Que sentido faz autorizar uma indemnização de 500 mil euros por mensagem do WhatsApp, como confessadamente ocorreu no caso de Alexandra Reis pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos?Que outro tipo de acordos, negócios, compromissos ou negociações de Estado se resolvem hoje em dia desta mesma forma, tão leve, superficial, desprendida, e que ficarão para sempre desconhecidas, fechadas no âmbito dessa nuvem passageira das mensagens, jamais desmascaradas, sequer, pela investigação jornalística? Há uma significativa perda de sentido de Estado e daquele sentimento de gravidade que costumava, e bem, estar associado aos assuntos de relevo para a comunidade.As ideias grandiosas de Governo, dos gabinetes formais, das comunicações por escrito, dos segredos graves cujo trajeto é delineado por altos funcionários e validado por decisores ponderados, sempre com a consciência de que um dia a História irá escrutinar tudo e todos. No fundo, Pedro Nuno Santos é um político vítima do seu tempo, para quem a vida é um permanente saltitar entre emoções, decisões e pontos altos, sempre com a mesma ligeireza.Imaginemos o momento: Pedro Nuno Santos prime duas teclas virtuais, escreve ‘OK’, e dessa forma valida meio milhão, mudando nesse instante o rumo político da Nação. Que tipo de mentalidade política e institucional está subjacente a esta prática informal?