Na política portuguesa estamos na era do fumar sem inalar. A história é de enquadramento rápido para os leitores mais novos. Bill Clinton foi um ótimo Presidente americano, no final do século passado, mas teve uma carreira cheia de polémicas desde o momento zero.Na campanha, por exemplo, livrou-se do fantasma do consumo de drogas com a frase que ficou para a História do Ocidente como a metáfora perfeita da mentira rasteira, mas sofisticada. Fumei, mas não inalei, justificou-se o marido de Hillary, e não se riu.Carla Alves, por exemplo, foi secretária de Estado por pouco mais de 24 horas por ter as contas arrestadas. Disse alguém por ela que não eram as contas que estavam arrestadas, era o saldo.Esta terça-feira, outro caso. Sobre a derrapagem nas obras do Hospital Militar, lá se concluiu no Parlamento que o ministro Cravinho tomou conhecimento, mas não autorizou.Moral da história: parece que vivemos uma crise política. Na verdade, esta é uma crise da palavra dada, verdadeira, escassa e sincera, como deve ser a palavra no espaço público.