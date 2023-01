A visita do Papa Francisco a Portugal seria, em qualquer circunstância, um acontecimento relevante. O contexto em que surge, marcado pela denúncia de sucessivos casos de abusos sexuais na Igreja, acentua a importância da ocasião.Será um momento fulcral para a hierarquia católica tentar a reconciliação intelectual e emocional da comunidade com a instituição. À boleia do popular Papa argentino, os bispos nacionais vão pedir aos portugueses uma segunda oportunidade, uma espécie de redenção. Mas se a Jornada Mundial da Juventude constitui, devido a esta presença do líder da Igreja Católica, um autêntico exame público para o poder religioso, será também um desafio relevante para o Estado.Como é tradição em Portugal, uma empreitada deste género abre espaço para uma série de dúvidas sobre os gastos de dinheiros públicos, porque nem sempre se salvaguarda o necessário escrutínio. Ainda vamos a tempo de evitar que estas jornadas venham a tornar-se mais um caso de desperdício de milhões.