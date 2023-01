Nem 24 horas tinham passado sobre o alerta aqui deixado de que ainda vamos a tempo de controlar os custos da Jornada Mundial da Juventude, e eis que o palco da discórdia se transforma numa nova manifestação da falta de senso que atravessa a vida pública portuguesa.No desenho, a construção é bonita, e sobretudo grandiosa. O problema é a comparação com os eventos de anos anteriores, noutros países, que fazem Lisboa parecer a capital da opulência, uma sensação reforçada pelo custo faraónico. Uma mistura explosiva, não só pelo gasto em si, que já seria grave num país em crise, mas sobretudo porque estamos a falar da visita de um Papa que defende os pobres.O único ator político que parece entender na plenitude tudo o que implica este novo espírito é o Presidente da República, que mais uma vez se viu obrigado a explicar o óbvio. A visita do Papa aproxima-se seguramente de um acontecimento pop - mas convém, pelo menos, que seja organizada com bom senso.