O valor do prémio da CEO da TAP é mais uma notícia doque vai marcar os próximos dias e que tem tudo para queimar em lume brando um dos núcleos centrais da política deste Governo. Queimar em lume brando, porque nada há a fazer - o contrato estará blindado, e despedir a líder da TAP significaria, muito provavelmente, pagar-lhe ainda mais.Os portugueses jamais esquecerão que toda esta sucessão de escândalos e gastos excessivos na transportadora aérea só é possível porque o Governo decidiu, a determinado ponto do caminho, reverter a privatização e transformar num problema de todos nós um problema que era unicamente da iniciativa privada. O facto de Pedro Nuno Santos já não estar lá torna tudo isto ainda mais explosivo, porque transfere diretamente a responsabilidade para o primeiro-ministro. O Parlamento terá comissões de inquérito, com muito para averiguar.