Um novo chumbo da lei da eutanásia pelo Tribunal Constitucional faz com que seja cada vez mais evidente a necessidade de repensar todo o processo legislativo. No fundo, o que os juízes estão a dizer repetidamente é que a lei está mal feita, numa espécie de crítica ao legislador em matérias tão sensíveis como a vida e a morte.Depois de, por várias vezes, o Constitucional ter indicado o que era preciso corrigir, e as correções voltarem a chumbar, restam poucas dúvidas de que estamos perante uma espécie de guerra jurídica entre os dois poderes. Que só de uma forma poderá ser resolvida: uma lei assim deve passar necessariamente pelo crivo do referendo. Não se trata, sequer, de reforçar a legitimidade do processo legislativo.