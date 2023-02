Entre o “habituem-se” e o “Governo pôs-se a jeito” decorreu apenas um mês, mas nesse escasso intervalo de tempo o mundo político mudou e António Costa diz que aprendeu muito. Com a súbita inflexão de discurso, naturalmente forçada pela sucessão de erros, o primeiro-ministro volta a mostrar a mestria que faz dele, nas palavras de alguns, o melhor político da sua geração, e um estratega refinado. Se estivéssemos a falar de uma partida de xadrez, a melhor forma de descrever a entrevista à RTP seria dizer que Costa fez um roque, jogada em que o rei e uma torre trocam de posição, para mudar, com um só movimento, os pressupostos da defesa e do ataque.Os portugueses gostam genuinamente de quem reconhece que errou e pede desculpa. Somos um povo generoso. Além de procurar a reconciliação com a família magoada, que somos todos nós, o chefe do Governo ganha espaço para rentabilizar o crescimento económico e a baixa da inflação, e nos próximos dias concluirá a trilogia do otimismo com um défice do Estado seguramente abaixo de 1% (fontes governamentais falam em 0,3 ou 0,4%. Seria notável). Já aqui lancei o aviso à navegação da oposição: as notícias da morte política de Costa são muito precipitadas. A forma como o ciclo político se desenrola pode recolocar na agenda o tabu - como se dizia em situação similar no tempo de Cavaco - que o líder do PS ensaiou há um mês sobre o seu futuro. E aí Costa estará novamente no controlo da situação. Aguardemos.