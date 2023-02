Decidimos prolongar a promoção através da qual temos dado oportunidade aos leitores de adquirirem o seude segunda a quinta-feira ao preço reduzido de um euro. Assim, nos próximos sábado e domingo continuaremos a publicar na penúltima página do jornal quatro cupões que podem ser entregues nos postos aderentes e que valem desconto na compra dona semana seguinte.Numa altura em que tudo fica mais caro, este é um esforço considerável que fazemos para estarmos cada vez mais próximos de todos aqueles que nos leem diariamente, porque sabemos como a inflação tem corroído os rendimentos dos portugueses.Os leitores podem confiar no jornalismo de qualidade que praticamos diariamente no nossoContinuaremos a ser livres, independentes e rigorosos, a escrutinar todos os poderes. A adesão cada vez maior dos leitores deixa-nos ainda mais fortes para prosseguirmos a nossa missão em nome dos cidadãos.