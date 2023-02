Numa operação integrada de informação, oe adedicaram o dia de ontem ao Porto e ao Norte do País. Eu próprio estive na cidade do Porto e verifiquei como as alterações que fizemos no nosso, a nível gráfico, com a associação virtuosa entre vibração e sobriedade, aumentaram a comunicação com o público.O povo do Norte, em geral, e as gentes do Porto, em particular, passam a ter noo seu jornal privilegiado, de proximidade, cumprindo, no fundo, a nossa missão primordial de informar todo o País, dessa forma reforçando a coesão nacional. Também na, no horário nobre, o programa “Doa a Quem Doer”, das jornalistas Tânia Laranjo e Diana Cardoso, retratou uma realidade dolorosa, mas que urge denunciar, para que os poderes públicos se sintam compelidos a resolver o problema.O autarca do Porto tem sido incansável a denunciar a situação, exigindo, se necessário for, alterações legislativas para reforçar a repressão. É urgente decidir, sem ligar a abstrações politicamente corretas, que fazem as delícias de uma certa classe política lisboeta.