A sucessão de incidentes em redor do combate ao tráfico de droga nos mares do Algarve merece um olhar atento. Na verdade, há indícios de que o Estado procura reforçar os meios das instituições que estão a travar esta guerra, nomeadamente a GNR, a Marinha e também a Força Aérea.Mas as redes de tráfico parecem mais bem apetrechadas do que as autoridades, pelo menos no que às superlanchas diz respeito. Aos episódios de mera fuga às investidas policiais juntam-se agora agressões cada vez mais diretas por parte das redes que são surpreendidas no mar alto. O mais recente caso, que detalhamos no Correio da Manhã de hoje, traduziu-se numa deliberada tentativa de neutralizar a abordagem policial através da pura e simples eliminação física.