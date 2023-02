Cego de um olho e com menos 18 quilos. Era o título lapidar da notícia do nossosobre Salman Rushdie, que recuperou do ataque de agosto do ano passado depois de estar internado várias semanas e falou a uma revista literária americana.A saga de Rushdie, que de saga se pode falar quando se fala deste escritor, passa muitas vezes ao lado das atenções quotidianas do grande público, e é natural que assim seja. Mas Rushdie personifica a resistência e a liberdade de expressão, que sobrevive contra tudo e contra todos - sendo que, neste caso, o tudo e todos a que o britânico de origem indiana resiste é nada mais nada menos que uma condenação à morte por razões religiosas por ter escrito um romance considerado blasfemo pelo Irão, e que na verdade é genial, para alguns o melhor romance da segunda metade do século XX.Salman Rushdie revive e continua a escrever. O Ocidente deve-lhe essa resistência.