Há qualquer coisa indefinida a que se pode chamar ‘o espírito do tempo’. Trata-se da junção das condições de vida de cada ser humano com os sonhos e as ambições dos povos, mais as circunstâncias do Mundo que a tudo condicionam. E as circunstâncias do Mundo, hoje em dia, não são fáceis para ninguém, pelo que andamos todos mais exigentes com abusos de poder, com gastos irresponsáveis e desmedidos, andamos mais atentos e com vontade de fiscalizar tudo, a toda a hora. E bem.Queremos mais e melhor democracia, e por isso o espírito do tempo está a favorecer protestos, reivindicações e escrutínios, sobretudo jornalísticos, mas não só. A manifestação de professores de sábado é fruto do espírito destes tempos. O beco aparentemente sem saída em que se encontra o ensino público contaminou o amor-próprio e as condições de vida dos professores, e a bolha de tristeza rebentou, aproximando-se da revolta. Por isso se assistiu a um certo tom de festa nas ruas de Lisboa – era a festa da libertação dos muros e das barreiras que têm contido as razões de queixa, ficando à solta, como aconselha o espírito do tempo. Para as instituições, porém, trata-se de uma fase perigosa, com pouca capacidade de síntese, com dificuldade de encontrar compromissos.