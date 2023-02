Em primeiro lugar, e acima de tudo, é essencial prestar homenagem a todas as vítimas, as que constam do relatório mas também todas as que continuarão na sombra, ou que não encontraram coragem para falar, ou que simplesmente morreram entretanto, sofrendo.É essencial encontrar uma forma de as ressarcir, e a todas pedir perdão. Mas o apocalipse moral que ontem devastou a Igreja, apocalipse no sentido de revelação, de purificação, não nos deve tolher o entendimento. Não gosto de embarcar em opiniões pré-fabricadas só porque ficam bem, ou porque correspondem a um qualquer sentimento maioritário nalgum momento da história coletiva. Por isso, creio ser também justo elogiar a atual hierarquia católica, que criou a comissão de investigação dos crimes sexuais, colaborou com os peritos e aceitou as suas conclusões devastadoras.