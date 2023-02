Bilhete Postal

A forma como o tema da imigração entrou no debate político não é a mais indicada para enfrentar o problema. Depois de a morte ter ceifado duas vidas num bairro em Lisboa, descobrimos o miserável quotidiano dos imigrantes que chegam às grandes cidades à procura de um trabalho e de um futuro.Ora, o domínio da imigração pelas redes de mão de obra clandestina é intolerável. Em primeiro lugar, porque é indigno, sobretudo num país de emigrantes que preza a arte de bem receber. Depois, porque a crise demográfica tem sérias implicações económicas que não se resolvem por via de mecanismos imorais de exploração que roçam a escravatura.Sejamos claros: fruto da quebra de nascimentos, precisamos de imigrantes para equilibrar a demografia e para sustentar a economia. Ora, quando Montenegro e Moedas apelam à criação de regras para a entrada de imigrantes estão sobretudo a prevenir as manifestações de xenofobia, que serão tanto mais prováveis quanto mais marginal, desregulada e caótica for essa mesma imigração. As palavras ditas ontem por Marcelo indiciam que vê o discurso do PSD como uma imitação do Chega. Isso não é justo.O Presidente sabe que os portugueses levam muito a sério tudo o que diz. Por isso mesmo, faria bem em esclarecer rapidamente que não estava a acusar o principal partido da oposição de ter caído nos braços da intolerância.