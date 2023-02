Quero comunicar formalmente aos leitores que vamos prolongar por mais dois fins de semana a publicação de cupões de desconto para comprar oa 1 euro de segunda a quinta-feira.Na prática, a campanha de promoção prolonga-se até ao próximo dia 2 de março. No próximo sábado e no domingo, teremos novamente uma oferta de igual valor ao preço de capa: 2 euros. Com o prolongamento desta ação, mantemo-nos ao lado dos leitores, dando a ajuda possível para enfrentar a subida do custo de vida. Damos também sequência à celebração dos 44 anos deste projeto jornalístico que nos une em diversas plataformas: o Correio da Manhã. Depois da reformulação da imagem gráfica do jornal e do grande sucesso constituído pelos guias para conhecer Portugal, iremos agora apresentar novas iniciativas nos próximos dias. Somos um projeto vivo, pujante, dinâmico e que jamais se conforma.