Parecem longínquas, as presidenciais, e tendemos a pensar que são menos importantes do que outras eleições, como as legislativas ou as europeias, mas a verdade é que, surgindo provavelmente no final de um longo mandato do mesmo primeiro-ministro, a corrida a Belém será o verdadeiro barómetro do próximo ciclo político, como já aconteceu no duelo entre Sampaio e Cavaco, no fim do cavaquismo, em 1996.Lembram-se os leitores mais velhos - a vitória de Jorge Sampaio deu consistência e durabilidade ao então jovem governo de António Guterres. Além disso, apesar das vicissitudes do pântano, o Presidente socialista conseguiu gerir o regime de forma a deixar Sócrates e o PS no poder, e com maioria absoluta. É, portanto, imprudente menosprezar a relevância das presidenciais na consolidação do próximo ciclo político, e a sondagem de hoje é muito importante.